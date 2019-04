Roma, bambino precipita dal quinto piano di un palazzo: è grave

Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Giulio Galli, in zona Giustiniana, nel quadrante nord di Roma. È successo nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la polizia. Il bambino, che dalle prime informazioni sembra abbia otto anni, è stato soccorso in gravissime condizioni e trasportato con l'elisoccorso al policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono apparse molto gravi. Nella caduta ha riportato diverse fratture scomposte alle gambe e alle braccia. Quando è stato soccorso, il bimbo non era cosciente. Ora è in trattamento intensivo al pronto soccorso pediatrico del Gemelli, seguito da una equipe di specialisti della terapia intensiva dell'ospedale.

Le indagini

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato Flaminio che stanno cercando di ricostruire con esattezza cosa è accaduto. Al momento si propenderebbe per un tragico incidente. Nel pomeriggio sul posto si è recata anche la polizia scientifica per i rilievi. A dare l'allarme è stato un passante che lo ha visto per terra, sporco di sangue, e immobile. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bimbo sia volato giù da una finestra e che, in quel momento, in casa ci fossero la mamma e la nonna, che però non si sarebbero accorte di nulla. I balconi dell'appartamento avrebbero, infatti, delle reti di protezione alte. Non è escluso che possa essere scivolato accidentalmente dalla finestra in un attimo di distrazione della madre. In casa sembra ci fossero anche i due fratellini.

Data ultima modifica 16 aprile 2019 ore 19:30