Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 16 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Persiste una debole circolazione ciclonica in quota che favorirà lo sviluppo di isolati rovesci diurni sulle zone interne laziali e sulle relative dorsali. Altrove giornata asciutta ma segnata dall'arrivo di velature o strati da Ovest che entro il pomeriggio diverranno estese e anche compatte, ma in genere improduttive Temperature in aumento nei minimi, massime in lieve calo. Venti deboli solo localmente moderati al mattino, fino a Maestrale sui mari in serata. Mari quasi calmi o poco mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane. nuvoloso in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, salvo nubi compatte dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,2 µg/m³.