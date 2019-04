Roma, perde il controllo dello scooter in viale Manzoni: morto 26enne

Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel centro di Roma in viale Manzoni, all'incrocio con via Boiardo, intorno alle 2.30 del mattino. Il ragazzo ha perso il controllo dello scooter, per cause da accertare, e si è schiantato. È stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Aurelio per effettuare i rilievi.