Roma, droga: sette arrestati in un blitz a Tor Cervara

Arrestate sette persone in un blitz effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in una baracca, situata all'interno di un campo a pochi metri da via di Tor Cervara. A finire in manette per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso sono stati quattro cittadini del Ghana, tre della Nigeria e uno del Gambia, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Il blitz

I carabinieri, insospettiti dal via vai di tossicodipendenti, al termine di un servizio di osservazione hanno sorpreso i pusher mentre cedevano involucri di sostanze stupefacenti ad alcuni acquirenti, i quali sono riusciti a scappare. Durante le perquisizioni i militari hanno sequestrato all'interno della baracca quattro involucri in cellophane, con dentro quasi 500 grammi di marijuana, un involucro del peso di 26 grammi di mannite utilizzata per il taglio delle sostanze stupefacenti, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante ritenuto il provento dell'illecita attività di spaccio. I sette arrestati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.