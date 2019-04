Ostia, due cassonetti dei rifiuti a fuoco nella notte

Due cassonetti dei rifiuti sono andati a fuoco nella notte a Ostia. È successo in via dei Velieri, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Ancora sono da accertare le cause dell’incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella del gesto doloso.