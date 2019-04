La situazione meteo in città

A Roma nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un nuovo minimo di bassa pressione muove dal Golfo ligure verso il basso Tirreno determinando piogge diffuse e qualche temporale, prevalentemente nel pomeriggio tra Umbria e Lazio. Migliora da metà pomeriggio ad iniziare dalle coste laziali. Temperature massime stazionarie o in lieve calo in quota. Venti moderati a rotazione ciclonica, tra deboli e moderati a rotazione ciclonica in quota a causa della bassa pressione in transito sul Tirreno. Mari tra poco mossi e mossi sotto costa, mossi al largo; moto ondoso in aumento su coste laziali la sera.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, ampie schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.