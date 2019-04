Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti nove millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazi

Condizioni di instabilità sul Lazio: rovesci sparsi fin dal mattino, in graduale attenuazione serale. Marginalmente coinvolta anche l'Umbria, mentre sulla Toscana il tempo sarà nel complesso asciutto seppur con estesa copertura nuvolosa al mattino, in parziale diradamento diurno. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti deboli di Grecale su Toscana e Umbria, in rotazione da Ovest sulle coste tirreniche e sul Lazio centro-meridionale. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti sette millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti otto millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,5 µg/m³.