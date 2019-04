Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 12 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La circolazione si mantiene depressionaria sulle regioni centrali, con l'instabilità che coinvolgerà parte dei settori tirrenici. Al mattino variabilità ma senza fenomeni. Durante il pomeriggio innesco di acquazzoni e anche locali temporali tra Lazio, bassa Umbria e Maremma toscana; asciutto sul resto della Toscana salvo isolati spot piovosi sulle Apuane in locale sconfinamento verso Versilia e Pisano. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti fino a moderati di Grecale su Umbria e Lazio, in rotazione da Ovest sui settori occidentali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 6.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,1 µg/m³.