Roma, restaurata la Scala Santa: torna visibile dopo 300 anni

La Scala Santa, uno dei luoghi di Roma più sacri per la cristianità, torna visibile dopo trecento anni. Il monumento infatti, che sorge accanto alla Basilica di San Giovanni, è stato liberato della copertura di legno voluta nel 1723 da Papa Innocenzo XIII. I 28 gradini di marmo, che secondo la tradizione Gesù percorse per raggiungere l'aula del palazzo di Gerusalemme dove Pilato lo condannò a morte, potranno essere ammirati per 60 giorni fino a Pentecoste, quando verranno nuovamente coperti. Nella cerimonia di apertura straordinaria della Scala Santa, sono stati presentati i restauri dei gradini e degli affreschi cinquecenteschi a cura dei laboratori dei Musei Vaticani. Dopo la benedizione, i fedeli si sono messi in fila per salire in ginocchio la Scala.