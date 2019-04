La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Permangono condizioni spiccatamente instabili sulle centrali tirreniche a causa di una circolazione ciclonica che tende a spostarsi sul basso Tirreno, favorendo acquazzoni e locali temporali specie tra pomeriggio e sera, generalmente asciutto tra sera e notte sui settori laziali. I cieli si manterranno tra irregolarmente nuvolosi e molto nuvolosi per tutta la giornata. Temperature perlopiù stabili, al più in lieve aumento nei massimi sui settori laziali occidentali. Venti deboli o moderati da SE su coste in rotazione a NE dalla notte, variabili su interne; deboli variabili in quota. Mari poco mossi i bacini toscani, sino a mossi quelli laziali centromeridionali.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata, sono previsti sei millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,2 µg/m³.