Formula E a Roma, traffico in tilt nella zona Eur: code e incidenti

Mattinata di traffico intenso e disagi per i residenti del quadrante Sud di Roma. A causa della chiusura del tratto di via Colombo in vista dell'E-Prix di Formula E il traffico è andato in tilt sulle principali arterie che portano in centro. Alcune di questre strade, come via Colombo, via del Mare e via Ostiense, sono rimaste intasate per ore. Proprio in via Colombo un ragazzino di 11 anni è stato colto da un malore mentre era in auto con la madre ed è morto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per il reato di omicidio colposo.

Ingorghi in tutta l'area Sud della Capitale

A causa del traffico intenso diversi automobilisti hanno preferito tornare a casa, mentre altri hanno impiegato fino a tre ore per percorrere una ventina di chilometri. Nei principali incroci erano presenti gli agenti della polizia Locale che hanno cercato di far fluire il traffico. Ingorghi si sono registrati in tutta l'area Sud della Capitale, da Ostia fino al centro. La chiusura del tratto di via Colombo, ha costretto molte auto a riversarsi sulla via del Mare e sull'Ostiense, causando lunghe file, con rallentamenti in alcuni casi anche di ore.