Roma, aggressione in un campo rom: caccia a un gruppo di stranieri

Un gruppo di persone, probabilmente di origini bosniache, ha aggredito un nomade ieri sera, martedì 9 aprile, a Roma: la vittima è stata colpita alla testa con un martello. L’aggressione è avvenuta nel campo nomadi di via di Salone. Gli aggressori probabilmente non appartengono al campo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima sarebbe stata aggredita durante una rissa. Successivamente gli aggressori hanno lasciato il campo, mentre l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, che stanno portando avanti accertamenti per risalire agli aggressori.