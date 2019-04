La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una circolazione ciclonica nei pressi della Corsica determina una giornata diffusamente instabile sulle centrali tirreniche. Nel dettaglio tempo segnato da rovesci e acquazzoni a partire dal tardo mattino e con fenomeni piuttosto diffusi nel pomeriggio sopratutto su Lazio, Umbria e medio-bassa Toscana. Dalla sera progressiva attenuazione dei fenomeni con ritorno a tempo asciutto. Temperature in lieve aumento nei minimi, in generale calo nei massimi. Venti deboli da OSO fino a localmente moderati sul Lazio dove girano a SE tra sera e notte; in prevalenza da SO in quota. Mari tra poco mossi e mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 13.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,2 µg/m³.