Roma, minacce di morte all'ex: arrestati un 27enne e il padre

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Roma, assieme al padre, per aver stalkerato la ex fidanzata. Prima ha cercato di impietosirla per convincerla a tornare insieme, poi è passato alle minacce, coinvolgendo anche il padre.

La dinamica dei fatti

La relazione tra il ragazzo e l'ex fidanzata era durata due anni, poi lei aveva deciso di troncare la relazione. Così, in un primo momento, il ragazzo aveva cercato di convincerla a tornare insieme dicendole "Non posso vivere senza di te" poi, quando ha saputo che aveva una nuova relazione, ha iniziato a perseguitarla con vere e proprie minacce: "Ve do foco, cambiate appartamento, ve stermino la famiglia, vi ammazzo tutti".

Le minacce

Quando i messaggi hanno iniziato ad arrivare anche sul telefono di un'amica, la ragazza ha chiesto aiuto alla polizia. La vittima ha così raccontato che le minacce erano arrivate anche dal padre del suo ex. I due ora si trovano nel carcere di Regina Coeli.