Controlli dei carabinieri in periferia di Roma, 10 arresti

Controlli dei carabinieri alla periferia di Roma. Il bilancio è di 10 arresti e dosi di sostanze stupefacenti sequestrate. Tra gli arrestati, ci sono tre spacciatori, due romani di 23 e 43 anni e un tunisino di 23, tutti disoccupati e con precedenti penali, sorpresi a cedere dello stupefacente a un giovane acquirente. In seguito alla perquisizione sono stati sequestrate una decina di dosi di cocaina e circa 800 euro in contanti.

Gli altri arrestati

Gli arresti non sono terminati qui. Perché in manette è finito anche un 28enne, accusato di tentata estorsione aggravata e continuata per aver tentato di estorcere circa 450 euro a un'impresa di pompe funebri. Questo perché l'uomo non era soddisfatto dei servizi resi in occasione delle esequie della madre nel dicembre dello scorso anno. Con diversi e gravi messaggi minatori, il 28enne ha cercato di ottenere una sorta di risarcimento.