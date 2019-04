Roma, badante trovato morto in casa di un'anziana: ipotesi malore

Questa mattina a Roma, in un appartamento di via Costanzo Cloro, nel quartiere Garbatella, è stato trovato morto un uomo egiziano di 56 anni, che lavorava come badante per un'anziana costretta a letto. Intorno alle 9, è stato il figlio della donna a dare l'allarme: da quanto trapela, avrebbe detto di averlo trovato in una pozza di sangue. Sul posto è arrivata la polizia che indaga sulla vicenda.

Le ipotesi

Al momento, gli inquirenti ipotizzano un infarto. Sarà comunque l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso. Da un primo esame, sembrerebbe che l'uomo sia morto diverse ore prima del ritrovamento, forse anche da un paio di giorni. L'anziana, costretta a letto per gravi problemi di salute, non si sarebbe accorta di nulla. Non si esclude che in seguito a un malore, l'uomo, che era sposato e aveva dei figli, possa essere caduto sbattendo la testa.

