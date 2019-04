La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Permane una circolazione depressionaria in quota che favorirà la genesi di deboli fenomeni in spegnimento dal pomeriggio. I cieli si manterranno prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi almeno sino alle ore pomeridiane, sino alla nottata sui settori interni e appenninici. Temperature in lieve flessione. Venti deboli da Ponente con rinforzi su coste e mari, in rotazione a NO dalla sera, deboli meridionali in quota, in rotazione a NO dalla sera. Mari sino a mossi al pomeriggio.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 1.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana, nubi ma senza fenomeni in serata, sono previsti 4.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,2 µg/m³.