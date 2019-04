Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sul Lazio centromeridionale tra sera e notte giungeranno delle piogge. Nottetempo coinvolti anche i settori interni dell'Umbria e la maremma grossetana e viterbese. Per il resto della giornata bel tempo prevalente con cieli parzialmente soleggiati per il passaggio di nubi alte e stratificate. Temperature massime in aumento, con punte localmente di 19-20°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti occidentali su mari coste e sub-costiere; deboli da S/SO in quota, sino a moderati dal pomeriggio. Mari calmi sotto costa, poco mossi al largo.



La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera fino a cieli molto nuvolosi o coperti, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.



La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio.



La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,6 µg/m³.