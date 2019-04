Esplosione in un appartamento a Roma, grave un'anziana

A Roma nella notte c'è stata un'esplosione in un appartamento. All'interno c'era un'anziana, di 86 anni, che è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in gravi condizioni con ustioni al volto e sul corpo. L'episodio è accaduto poco prima delle due in un palazzo di via Federico Galeotti, nel quartiere Aurelio. Sul posto sono intervenuti la polizia, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno dichiarato inagibile l'appartamento. Danneggiate anche tre auto in sosta davanti al palazzo.

Il racconto della donna

L'anziana avrebbe raccontato di aver messo sul gas un pentolino per riscaldare il latte e poi quando è tornata in cucina e ha acceso la luce si è verificata l'esplosione. Lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale.

