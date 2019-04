Roma, perde 3.000 euro a slot e minaccia di distruggere bar: arrestato

Tremila euro persi in 15 minuti alla slot machine in un bar di Rocca Cencia, alla periferia di Roma. Oltre il danno la beffa perché poco dopo ha visto vincere ben 3.400 euro a un altro giocatore nella stessa postazione. Così un 21enne romano, disoccupato e con precedenti, è tornato qualche ora dopo nel bar, spalleggiato dai genitori, pretendendo dalla proprietaria del bar la restituzione di almeno metà della somma perduta. Al suo rifiuto, padre e figlio hanno iniziato a minacciare di distruggere il locale qualora la proprietaria non avesse accettato la loro richiesta.

La reazione violenta

La madre del 21enne, pur non prendendo attivamente parte alle richieste di denaro, in uno scatto d'ira ha schiaffeggiato la barista. Il 21enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione e minaccia e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Per lo stesso reato, il padre, un 48enne, anche lui disoccupato e con precedenti, è stato denunciato a piede libero.