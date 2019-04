Roma, incidente sul Raccordo: motociclista 25enne perde una gamba

Un giovane di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 3 aprile, sul Grande raccordo anulare di Roma. L’impatto si è verificato all'altezza dell'area di servizio Pisana, in carreggiata interna. La vittima, che era in sella a una moto, è stata trasportata dal 118 in elicottero all'ospedale San Camillo. Qui il 25enne è stato sottoposto a un intervento per l’amputazione di una gamba. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale, che stanno svolgendo accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.