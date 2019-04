Un autobus è stato colpito da un incendio stamattina in via Valle dell'Aniene, in zona Setteville di Guidonia in provincia di Roma. Ad accorgersi dell'emergenza sono stati i carabinieri della tenenza di Guidonia che, mentre stavano passando lungo la strada, hanno notato che dal vano posteriore del bus usciva gasolio e si intravedevano delle fiamme. I militari hanno avvertito il conducente e lo hanno aiutato a far scendere i passeggeri, tra cui alcuni bambini che andavano a scuola.

Lo scoppio di uno pneumatico ha stordito un vigile del fuoco

Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco i carabinieri hanno provato a spegnere l'incendio. L'autobus è stato distrutto dalle fiamme e si è verificato anche lo scoppio di uno pneumatico, il quale ha stordito per qualche minuto uno dei vigili del fuoco intervenuti. L'uomo è stato sottoposto a controllo medico e non sarebbe in gravi condizioni.