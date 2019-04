La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressione atmosferica in ulteriore calo sul Mediterraneo occidentale per l'avvicinamento di una saccatura nordatlantica. Un primo sistema frontale attraversa buona parte del Lazio riportando la pioggia, tra mattino e pomeriggio, con attenuazione dei fenomeni dalla sera. In nottata peggiora nuovamente. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi lungo la costa, moderati o tesi da sudovest in quota. Mari molto mossi.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 2.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata schiarite, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,2 µg/m³.