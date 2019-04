Spari contro bus di linea a Roma: nessun ferito

Paura nella serata di ieri, lunedì 1° aprile, per il conducente di un bus di linea Tpl. Intorno alle 21, mentre percorreva via Naide, in zona Tor Sapienza, alla periferia di Roma, l'autista ha udito un forte rumore, e si è accorto che il lunotto posteriore era stato danneggiato. Sono stati trovati due fori sul lunotto, probabilmente causati da una pistola ad aria compressa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Tor Sapienza, che indagano sulla vicenda. Non si registrano feriti: a bordo del veicolo non c'erano passeggeri. Il conducente è illeso.