Roma, spari davanti a un bar a Cinecittà: due feriti

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta verso le 16 di lunedì 1 aprile davanti a un bar in via Flavio Stilicone a Cinecittà. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini, a bordo di uno scooter, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco ferendo alle gambe due persone.

I due feriti hanno entrambi precedenti

Le vittime dell'aggressione, soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo, non sarebbero in pericolo di vita. Sono due romani di 50 e 65 anni, entrambi con precedenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Roma Casilina, che hanno avviato le indagini, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo per i rilievi tecnico-scientifici.