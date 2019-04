Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 1 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni di bel tempo prevalente sulle regioni tirreniche ma con passaggi di velature estese e a tratti anche spesse, specie nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie nei valori minimi, in ulteriore aumento nei valori massimi che risulteranno di diversi gradi superiori alle medie del periodo. Venti deboli dai quadranti nordorientali, ingresso di brezze da ovest dal pomeriggio a partire dai litorali, deboli orientali in quota. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,5 µg/m³.