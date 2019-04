Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 31 marzo

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alta pressione abbraccia il Paese garantendo tempo stabile ed assolato su tutti i settori. Nello specifico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, si segnala nottetempo la formazione di nubi basse o foschie su parte della Toscana nord-occidentale. Temperature minime in lieve aumento, massime in ascesa di un paio di gradi nell'entroterra. Venti deboli settentrionali in rotazione a Maestrale su coste e mari; molto deboli di direzione variabile in quota. Mari calmi sotto costa, poco mossi o localmente mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,2 µg/m³.