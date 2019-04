In quattro aggrediscono un uomo con una mannaia ad Ostia

Riverso a terra in una pozza di sangue. Un uomo, in via degli Aliscafi ad Ostia, è stato trovato in gravissime condizioni a causa di numerose e profonde ferite al volto e nella parte superiore del corpo. Nelle vicinanze i carabinieri hanno trovato una mannaia sporca di sangue. Nel corso delle indagini, i militari hanno ricostruito che la vittima, di 60 anni, era stata aggredita da quattro uomini che erano poi fuggiti.

Le indagini

I carabinieri hanno perlustrato la zona, individuando un uomo in evidente stato di agitazione: aveva ferite da taglio al volto e alle mani. L'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio: è un 55enne di origine cilena residente ad Ostia. L'aggredito si trova, in codice rosso, all'ospedale San Camillo in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Le ipotesi

Potrebbero esserci un debito o questioni di droga dietro l'aggressione del 60enne: sono queste alcune delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Da quanto accertato dai carabinieri, la vittima e l'uomo fermato con l'accusa di tentato omicidio si conoscevano. Proseguono le indagini per individuare gli altri aggressori.