Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Bel tempo grazie al consolidamento di un campo di alta pressione sulla Penisola. Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni tirreniche con una moderata escursione termica tra il giorno e la notte nelle pianure interne. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento in pianura, in aumento in quota. Venti deboli nord-orientali, ma con brezze pomeridiane da Ponente sulle coste, in quota molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai meridionali in Toscana. Mari calmi sotto costa, da poco mossi a mossi a largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,9 µg/m³.