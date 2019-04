Roma, Virginia Raggi: "Operazione #StradeNuove anche in via Cassia"

"#StradeNuove nelle vie consolari, a Via Cassia riparato l'asfalto. Asfalto distrutto, toppe sulle buche, disagi per le automobili: questa la situazione su via Cassia prima dell'intervento dell'Amministrazione. Grazie al lavoro di Roma Capitale, un importante tratto di strada, in zona Giustiniana, è stato completamente riparato. Un'operazione per la quale il Comune ha investito circa un milione e 200 mila euro". Sono queste le parole su Facebook della sindaca di Roma, Virginia Raggi. "#StradeNuove è una realtà di cui vado fiera: la viabilità è al centro della nostra agenda, così come la sicurezza delle nostre strade", ha concluso.