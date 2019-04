Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 29 marzo

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Prosegue incontrastato il dominio dell'alta pressione, a garantire cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo la presenza di velature che andranno a offuscare i cieli della Toscana nella prima parte del giorno, anche compatte sui settori settentrionali. Temperature in ulteriore rialzo, su valori prossimi ai 20°C. Venti da Grecale, fino a moderati, in progressiva rotazione da Ovest sulle coste tirreniche. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 22,8 µg/m³.