Dà in escandescenze in un centro di accoglienza di Roma: arrestato

Un cittadino nigeriano di 30 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Frascati (Roma) per aver dato in escandescenze nel centro di accoglienza di via Somaini, alla periferia di Roma. L'uomo era appena venuto a conoscenza di un decreto di espulsione a suo carico, emesso dalle autorità italiane.

L'arresto

Alla vista dei militari, il nigeriano ha afferrato il manico di una scopa e si è scagliato contro di loro. Con non poche difficoltà, i carabinieri sono riusciti a disarmare l'uomo e ad ammanettarlo. Portato in caserma, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.