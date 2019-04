Roma, investe pedone e non si ferma: rintracciato conducente

È stato rintracciato l'uomo alla guida dell'auto che nella sera del 26 marzo ha investito a Roma un pedone in via Filippo Civinini ai Parioli, senza fermarsi a prestare i soccorsi. Dopo l'incidente gli agenti della polizia locale del Gruppo Parioli si sono messi sulle tracce della Jaguar di colore blu con targa francese. Superate le difficoltà legate alla proprietà del veicolo a causa della residenza all'estero, i poliziotti sono riusciti a rintracciare in poche ore il conducente. La sua posizione è ora al vaglio, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il pedone, un uomo di 50 anni, è stato trasportato al Policlinico Umberto in codice verde.