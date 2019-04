La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Entro le prossime 24 ore è prevista la rimonta di un campo anticiclonico sul Centro Nord Italia che determinerà una nuova fase di stabilità e bel tempo. Giornata con tempo asciutto, seppur con nubi in transito al mattino sul medio-basso Lazio. Cumuli potrebbero svilupparsi sui Castelli Romani e sui Monti Lepini con basso rischio di qualche goccia di pioggia. Temperature massime stazionarie o in lieve ripresa, minime in calo nottetempo. Venti moderati nord-orientali, sino a forti su coste, mari e arcipelago. Mari sino a mossi sotto costa, molto mossi al lago.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,2 µg/m³.