Roma, commettevano furti nei parchi con 12enne al seguito: denunciati

Si fingevano due frequentatori dei parchi di Roma ma in realtà erano lì per mettere a segno dei furti, portandosi con loro anche un ragazzino di 12 anni. I ladri, due uomini di 28 e 58 anni, sono stati scoperti dalla polizia e denunciati per furto in concorso. Il minore, figlio di uno dei due denunciati, è stato, invece, subito riaffidato alla madre.

I ladri sopresi a Villa Ada

I due uomini sono stati ‘pizzicati’ mentre cercavano di impossessarsi degli oggetti custoditi all'interno dei bauletti degli scooter parcheggiati nei pressi di Villa Ada. Sono stati sorpresi all'entrata di via Ponte di Salario e, anche in questo caso, per non destare sospetti e confondersi tra le famiglie in gita nel parco, si erano portati con loro il ragazzo. I due sono stati individuati e bloccati dagli agenti del commissariato Vescovio, che, prevedendo un massiccio afflusso di visitatori con le belle giornate, hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo dei parchi che si trovano nella zona di competenza. Dopo il controllo i ladri sono stati condotti negli uffici del commissariato dove, ultimati gli accertamenti, sono stati denunciati.