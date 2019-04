Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 25 marzo

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alta pressione cede temporaneamente il passo ad una rapida saccatura fredda in arrivo dalla notte. Il tempo si manterrà comunque assolato e prevalentemente mite sino alla tardo pomeriggio, poi dalla prima serata peggiora. Sull'Appennino reatino in tarda notte potrebbe cadere qualche fiocco di neve dai 1400m, in rapido calo nelle prime ore del nuovo giorno. Temperature massime in progressivo calo al suolo, in netto calo in quota nottetempo, si attesteranno su valori comunque miti sino a metà pomeriggio. Venti inizialmente deboli, in rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mari calmi sino al pomeriggio.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,2 µg/m³.