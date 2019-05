Roma, Atac: lavori della metro B conclusi a novembre 2020

Atac si è pronunciata sull'andamento dei lavori della metro B di Roma. "Saranno conclusi come previsto entro la fine novembre 2020 i lavori di sostituzione degli impianti in dieci stazioni della metro B. Si tratta di un'attività programmata che non ha alcuna relazione con quanto accaduto di recente sulla metro A". Nella nota di Atac si legge: "In relazione a notizie di stampa, che associano la recente chiusura di tre stazioni della metro A con i lavori di sostituzione degli impianti su dieci stazioni della metro B, viene precisato che l'accostamento appare fuorviante". "I lavori di sostituzione impianti per le stazioni di metro B - aggiunge Atac - erano già programmati da tempo: la gara è stata già bandita e la sostituzione degli impianti sarà conclusa entro novembre 2020. Le attività verranno svolte in modo da non avere impatti sulla fruibilità delle stazioni della metropolitana". Disagio infinito, viaggio nella metropolitana di Roma. VIDEO