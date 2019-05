Roma, fa volare drone sul Colosseo: turista denunciato

Nuovo intervento degli agenti della polizia locale nell'area del Colosseo, stavolta per fermare un turista che stava facendo volare il proprio drone sopra il parco archeologico. Una pattuglia del I Gruppo Centro 'ex Trevi', durante i consueti controlli antiabusivismo, ha individuato l'uomo, un 59enne libanese residente in Germania, e lo ha denunciato. Il turista dovrà rispondere all'Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo sul centro della Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro. Martedì 12 marzo tre turisti cinesi erano stati denunciati per lo stesso reato. Roma, drone sorvola Arco di Costantino: tre denunce