Come lo scorso 18 gennaio quando fu sorpreso a bordo della sua auto senza autorizzazione e come poco più di un mese fa quando uscì nuovamente in piena notte per andare a comprare le sigarette, anche la scorsa notte un 45enne romano, appartenente alla famiglia Casamonica, si è allontanato dalla sua abitazione violando le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui è sottoposto. L'uomo è stato di nuovo arrestato dai carabinieri della stazione Tor Vergata. Il 45enne questa volta dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché durante l'arresto ha spintonato i carabinieri.

L'arresto

Nella tarda serata di lunedì 18 marzo i militari si sono presentati alla sua porta di casa, in zona Romanina, per eseguire un controllo senza però trovarlo, nonostante avesse l'obbligo di rimanere in casa dalle 21 alle 7. Il 45enne è stato poi rintracciato nei pressi dell'abitazione ma, all'atto dell'arresto per la violazione della sorveglianza, ha dato in escandescenze spintonando i militari. L'arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.