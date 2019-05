La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Nuvolosità variabile su Lazio e coste in genere con momenti anche ampiamenti soleggiati; maggiori addensamenti su interne toscane sin dal mattino e dalle ore diurne anche sull'Umbria con piogge che saranno più insistenti su Toscana orientale. Nevicate sopra i 1500m. Temperature in genere stazionarie, nell'intorno delle medie stagionali. Venti deboli o moderati di Scirocco, salvo moderati o tesi di Libeccio su livornese in rotazione notturna a NE su Toscana e NO sui mari laziali; moderati o tesi da SO in quota. Mari mossi o poco mossi, fino a molto mosso l'alto Tirreno livornese.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,9 µg/m³.