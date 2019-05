Roma, 15mila visitatori a 'Hermès Dietro le Quinte'

Grande successo per Hermès in mostra a Roma. Tra lunghe code, si è conclusa il 16 marzo al Museo dell'Ara Pacis 'Hermès Dietro le Quinte', tappa del 'Festival itinerante del savoir faire' con cui la maison parigina ha voluto raccontare arte e segreti dei suoi mestieri, dal sellaio all'orologiaio fino al guantaio, con gli artigiani al lavoro pronti a mostrare la loro esperienza e tecniche d'eccellenza e a rispondere alle domande del pubblico.

L'iniziativa

Sono stati quasi 15 mila i visitatori accorsi a scoprire come nasce una borsa Kelly, come si cuce, rigorosamente a mano, una cravatta o quanta attenzione occorre per dar vita a un Carré dipinto con la tecnica 'alla lionese'. Tantissimi i giovani, molti gli studenti delle accademie di costume e moda. Nata nel 2011, inizialmente come 'Festival des métiers' poi diventata 'Hermès Dietro le Quinte', dopo 35 edizioni in giro per il mondo la mostra è ora attesa in Cina.