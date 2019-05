Operazione dei carabinieri a Tor Bella Monaca: dodici arresti

I carabinieri della compagnia di Frascati hanno messo in atto un articolato piano di controlli preventivi nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Dopo i sei arresti e le centinaia di dosi di droga (cocaina, hashish ed eroina) sequestrate dai militari ieri, venerdì 15 marzo, sono finite in manette altre sei persone.

Gli arrestati

Tra gli arrestati ci sono un pusher romano di 67 anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso dai carabinieri in via dell'Archeologia con una ventina di dosi di cocaina in tasca e più di 200 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio; un romano di 22 anni, con precedenti, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Roma, sorpreso mentre si intratteneva con un'altra persona, con precedenti, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria, e un tunisino di 27 anni, che si trovava in strada nonostante fosse agli arresti domiciliari. Controllate anche altre 25 persone, per cui sono state disposte misure restrittive alternative al carcere.

Gli altri controlli

Nell'ambito della medesima operazione, i militari hanno segnalato al Prefetto tre persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, tra cui hashish, cocaina e marijuana. Sono stati ispezionati anche alcuni esercizi commerciali del quartiere, risultati tutti in regola. Numerosi infine i posti di blocco, che hanno portato all'identificazione di 110 persone e ad accertamenti su 45 veicoli.