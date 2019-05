Meteo a Roma: le previsioni di oggi martedì 12 marzo

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Temporanea rimonta dell'alta pressione favorisce tempo soleggiato ma ventoso su tutti i settori sino a sera; nevicate deboli da 1100/1200m. Nella notte aumentano le nubi anche sui settori costieri laziali. Temperature in sensibile calo nei minimi, più contenuto nei massimi. Venti moderati di Maestrale, tesi sui mari laziali in attenuazione da Nord, con rotazione e rinforzo da SO dalla sera su coste e mari livornesi; tesi settentrionali in quota in attenuazione e rotazione a NO entro sera. Mari agitati i bacini laziali in attenuazione.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.