Roma, calci e pugni a mendicante per rubare le monete: tre arrestati

Calci e pugni a un mendicante per rubargli le monetine raccolte facendo l’elemosina. Arrestati a Roma tre uomini, due peruviani di 31 e 32 anni e un ecuadoregno di 42 anni, per la rapina commessa ai danni di un 27enne nigeriano. Gli arrestati sono tutti disoccupati e hanno dei precedenti.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri della stazione Roma Flaminia sono intervenuti ieri sera, martedì 5 marzo, dopo le segnalazioni di alcuni passanti, i quali hanno visto i tre colpire il 27enne e rubargli i soldi dal contenitore in plastica usato per elemosinare. I militari intervenuti sul posto hanno bloccato gli aggressori e prestato un primo soccorso al giovane. Quest'ultimo poi è stato portato all'ospedale Sant'Andrea per le contusioni riportate, considerate guaribili in 7 giorni. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.