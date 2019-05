Roma: fugge a piedi dopo scontro mortale, poi si costituisce

E' stato denunciato per fuga e omissione di soccorso il conducente dell'automobile che ieri, lunedì 4 marzo, si è scontrata con una moto causando la morte di un centauro 55enne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, a seguito dell’incidente, avvenuto sulla via Cassia, le due persone che erano a bordo della vettura sono fuggite a piedi abbandonando il veicolo sul posto. L’uomo a bordo della moto è morto sul colpo.

Le ricerche

Subito sono scattate le ricerche per rintracciare i due fuggitivi. In serata uno dei due si è presentato dai carabinieri per costituirsi. Gli agenti della polizia locale del Gruppo Cassia hanno preso in consegna l'uomo, un 42enne nato nello Sri Lanka ma residente in Italia, che è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.