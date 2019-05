È caccia all'uomo che, durante un tentativo di rapina presso un distributore di benzina, ha ferito di striscio al collo un 55enne con un colpo d’arma da fuoco. È successo a Roma questa mattina, intorno alle 12.30. A quanto ricostruito dalla polizia, la vittima si trovava a bordo di uno scooter a fare benzina quando il malvivente si è avvicinato minacciandolo di consegnargli il mezzo. Ne sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il rapinatore lo avrebbe colpito con il calcio della pistola, esplodendo accidentalmente un colpo. Il proiettile si è conficcato poi in una macchina. Il rapinatore si è quindi dato alla fuga su di un'auto sottratta a una donna. Nel pomeriggio, il mezzo è stato ritrovato a Largo Ferruccio Mengaroni, a Torre Gaia, alla periferia di Roma. La vittima è stata trasportata dal 118 in codice giallo in ospedale e non è in gravi condizioni. Sono in corso indagini per risalire al responsabile.

Data ultima modifica 04 marzo 2019 ore 17:58