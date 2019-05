Roma, rubano in un’auto parcheggiata in centro: arrestati

In pochi minuti, erano riusciti ad aprire abilmente un’auto parcheggiata nel centro storico di Roma, in via Cavour, a pochi passi dalla Basilica di S. Maria Maggiore, ed erano riusciti a saccheggiarla. I due ladri sono però stati arrestati dai carabinieri, intervenuti dopo la chiamata di due residenti della zona, conoscenti della proprietaria del mezzo, che avevano notato i due nella vettura. In manette sono finiti un cittadino marocchino di 26 anni e un albanese di 23, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine.

La refurtiva restituita alla proprietaria

I malviventi sono entrati in azione la notte scorsa e sono stati bloccati all’arrivo degli uomini dell’Arma del nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione. I due avevano rubato effetti personali, oggetti di valore e documenti contenuti nell'abitacolo. La refurtiva è stata interamente recuperata dai militari e restituita alla proprietaria dell'auto, rintracciata successivamente. Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.