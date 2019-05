Latina, scontro sulla strada statale 7 Appia: un morto

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 7 Appia, all'altezza del km 87,800, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina. Nell'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un'autovettura e un motociclo, il cui conducente è deceduto. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza.