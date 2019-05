Roma, aggredì il titolare di un negozio durante una rapina: arrestato

Un 40enne romano, ritenuto il responsabile di una tentata rapina, compiuta a maggio scorso, in un negozio di ortofrutta in via dei Monti Parioli a Roma, durante la quale aggredì il titolare, è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, proprietario di un forno in zona Torre Angela e fornitore anche di attività commerciali in zona Parioli, dopo essere entrato nel locale, con il volto coperto da un casco integrale e armato di pistola, minacciò il titolare per farsi consegnare l’incasso. Dopo una violenta colluttazione tra i due, il rapinatore, per guadagnarsi la fuga, lo colpì alla nuca con il calcio della pistola.

Le indagini

Le indagini dei poliziotti del Commissariato Villa Glori, diretto da Ermanno Baldelli, hanno consentito di identificare il presunto autore del tentativo di rapina che è risultato essere incensurato. Nel suo appartamento gli investigatori hanno sequestrato la pistola utilizzata per commettere la rapina, una riproduzione della Beretta mod. 92, sprovvista di tappo rosso, e le particolari scarpe da ginnastica che indossava quel giorno.