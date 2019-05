Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 2-3 marzo

A Roma non mancano gli appuntamenti culturali nel weekend del 2-3 marzo. Tra vecchie e nuove mostre, sia nella Capitale, che in tutto il Lazio, è possibile passare qualche ora spensierata all'insegna dell'arte e del divertimento. Al Teatro Palladium va in scena "Grotesk! Ridere rende liberi", di Bruno Macallini, mentre cresce l'attesa per "Hermès Dietro le quinte", Festival itinerante del savoir-faire che dopo aver girato il mondo arriva a Roma, al Museo dell'Ara Pacis dall'8 al 16 marzo. Al Maxxi, poi, fino al 10 marzo sarà possibile prendere parte alla prima mostra personale dedicata al fumettista italiano Zerocalcare.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

Bruno Maccallini in ''Grotesk! Ridere rende liberi'' al Palladium

Berlino, Repubblica di Weimar. Proprio mentre la capitale tedesca sprofonda nel nazismo e le stelle della comicità ebrea sono imprigionate nei campi di concentramento, in scena spopola uno chansonnier provocatore, irriverente, esperto della risata e del paradosso. A raccontarlo, tra note e parole, è Bruno Maccallini in ''Grotesk! Ridere rende liberi'', al Teatro Palladium, ispirato al volume ''Ridere rende liberi'' di Antonella Ottai e ai tanti artisti che resero leggendario il cabaret berlinese degli anni Venti-Trenta. In scena dal 28 febbraio al 3 marzo.

Hermès Dietro le quinte

Cresce l'attesa per "Hermès Dietro le quinte", Festival itinerante del savoir-faire che dopo aver girato il mondo arriva a Roma, al Museo dell'Ara Pacis dall'8 al 16 marzo (Lungotevere in Augusta - Orari: venerdì 8 marzo h.16-20, dal 9 al 16 marzo h. 12-20. Lunedì 11 marzo chiuso. Ingresso libero). Non una semplice mostra, ma l'occasione unica di entrare in un grande laboratorio da sogno (e dei sogni), dove osservare con i propri occhi gli artigiani dei dieci mestieri della maison parigina all'opera, scoprire con loro i segreti delle lavorazioni, fare domande e condividere passioni e sapienza mentre dalla materia prendono forma le loro creazioni.

Roma, Carnevale al Bioparco: la festa della vita sott’acqua

Al Bioparco di Roma il Carnevale si festeggia, domenica 3 marzo, con la giornata intitolata "Vita sott’acqua", in collaborazione con il WWF Italia. L’evento si svolge in adesione alla Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day), che quest'anno pone al centro l’acqua e i suoi abitanti. Molte le attività ludiche e didattiche rivolte alle famiglie e con una promozione per chi si presenta in biglietteria mascherato da animale acquatico. Il programma della giornata: dalle 11 alle 16 presso l’area dei 'Pinguini del Capo' si simula il salvataggio di una tartaruga marina. Un giorno di Carnevale diventa un buon giorno anche per toccare con mano le microplastiche contenute in molti prodotti di uso quotidiano. E poi per osservare da vicino un rospo comune per comprendere quanto la sua pelle sia sensibile all’inquinamento ambientale e perché. Alle 11.30 e alle 14.30, presso l’Oasi del lago, va in scena uno spettacolo ricco di spunti e prove di abilità per scoprire i segreti del mondo marino e dei tanti animali che lo popolano: ma soprattutto per scoprire quali siano le minacce e come proteggerlo. E per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, magari per l'occasione un animale, sono pronte postazioni di pittura facciale per tutti. Tutto avverrà in compagnia dei clown del Bioparco che intrattengono i visitatori con giochi in tema con la giornata.

Carnevale: sfilate e feste domenica a Fiumicino e Fregene

Molti gli eventi previsti domenica 3 marzo per il Carnevale, tra sfilate e feste in piazza, sul territorio di Fiumicino. Lungo il porto canale, in via Torre Clementina, andrà in scena la trentunesima edizione del "Carnevale a Mare-Città di Fiumicino". Dalle 10, isola pedonale con l'apertura del mercatino di piccolo artigianato e prodotti tipici e l'avvio del divertimento e dei giochi per i più piccoli. Dalle 14.30 con "Saltafiume", la maschera simbolo di Fiumicino, sfileranno le "Diamond Majorettes di Pomezia", la banda musicale della Pro Loco, gli "Sbandieratori delle contrade di Cori" e la banda "La Velocissima". Nel corteo ci saranno i gruppi mascherati che hanno aderito all'invito della Pro Loco: la "Libreria Matrioska", "I Nutellini", "Minnie e Mickey Mouse – L'arte di un sogno", "Gli amici del Barone", con il trattore spara coriandoli ed il dj set. Finale con la band dAltroCanto con il concerto "Cartoonando", dedicato alle sigle dei cartoons. A Fregene, dalle 11 alle 18, nella piazzetta della Posta, in viale Nettuno, festa a cura della Pro Loco, con spettacoli musicali e di danza, gli artisti del Circo Bianco, sfilata delle maschere, dj-set. A Testa di Lepre, dalle 15, carri allegorici e cortei in maschera delle quattro contrade del borgo.

Mostre ed eventi in corso a Roma a febbraio 2019

Impressionisti francesi al Palazzo degli Esami

Fino al 3 marzo 2019 è in programma la mostra sugli "Impressionisti francesi". Gli spazi suggestivi del Palazzo degli Esami ospitano la mostra che celebra i più famosi pittori impressionisti francesi e uno dei periodi più affascinanti della storia dell’arte moderna. Il percorso espositivo, studiato appositamente per le sale del Palazzo degli Esami, conduce il pubblico indietro nel tempo, nella Parigi del XIX secolo: un cuore bohémien, pulsante di creatività e innovazione, che si apprestava a cambiare una volta per tutte il volto dell'arte europea. Orari: Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 23.00, domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Zerocalcare al Maxxi

Fino al 10 marzo è in programma la prima mostra personale dedicata al fumettista italiano Zerocalcare. Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi. Il progetto, organizzato intorno a quattro nuclei tematici – Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione. Orari: dal martedì al venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 11 alle 22, domenica dalle 11 alle 19.

Mattia e Gregorio Preti a Palazzo Barberini

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 22 febbraio al 16 giugno 2019, nella sede di Palazzo Barberini, la mostra "Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti", a cura di Alessandro Cosma e Yuri Primarosa. L’esposizione, che esamina la prima attività di Mattia Preti e la sua formazione nella bottega romana del fratello Gregorio, ruota attorno all’Allegoria dei cinque sensi delle Gallerie Nazionali, una monumentale tela d’impronta caravaggesca, rimasta per anni in deposito presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate. Orari: da martedì a domenica dalle 8.30 alle 19.00. Lunedì chiuso.

artMED all’Atelier Montez

La rivoluzione industriale 4.0 con la digitalizzazione dei processi di comunicazione, la "progettazione partecipativa", ma anche il riscaldamento globale e le buone pratiche per salvare il pianeta, come la mobilità sostenibile e l'utilizzo di energie pulite. Saranno tanti i temi al centro di artMED, la rassegna delle più innovative tendenze di arte e cultura dal Mar Mediterraneo, curata da Marcella Magaletti, che partirà da domani all'Atelier Montez a Roma, nel quartiere Pietralata. La rassegna, i cui appuntamenti avranno cadenza annuale sviluppando di volta in volta varie tematiche, si aprirà con la residenza di Turi Sottile (1934) dal 19 febbraio al 21 marzo seguita da quella di Cheikh Zidor (1976), dal 2 al 15 aprile.

Eventi per bambini

"A Carnevale ogni burattino vale!"

Sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 16.30 alle 11, al Mr. Kaos di via Antonio Dionisi si terrà uno spettacolo di burattini interattivo, di Maria Silvia De Sanctis e Emanuela Maiorani. "Re Coriandolo è stato rapito! Un ufo sorvola il cielo del Mondo della Fantasia e Mastro Favola è certo che un alieno stia mettendo a repentaglio il Carnevale. Tra rocambolesche avventure e mille travestimenti riusciremo a salvare la nostra festa preferita? Aprite bene gli occhi bambini: abbiamo bisogno del vostro aiuto!".